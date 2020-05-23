В РУСАДА готовы возобновить допинг-тестирование на федеральных спортивных базах

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что агентство готово к возобновлению допинг-тестирования на федеральных спортивных базах, которые начнут работу с 25 мая.

«Я не могу сказать, что мы приурочим наши первые выезды именно к датам открытия баз, но, в принципе, мы к этому готовы. Костюмы у нас в наличии, прочие средства защиты тоже. А то, что команды возвращаются на базы, — это очень здорово и очень поможет в диалоге с региональными властями», — цитирует Пахноцкую РИА Новости.

Ранее в WADA заявили, что не видят связи между использованием терапевтических исключений и завоеванием медалей.