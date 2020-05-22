В WADA не видят связи между использованием терапевтических исключений и завоеванием медалей

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Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) провели исследование, на основании которого сделали вывод, что использование терапевтических исключений (TUE) не имеет прямого отношения к завоеванию спортсменами олимпийских медалей.
В WADA не видят связи между использованием терапевтических исключений и завоеванием медалей
  • © AFP

Как сообщается на официальном сайте WADA, исследование на тему связи между использованием терапевтических исключений и завоеванием спортсменами медалей на Олимпийских играх провели директор медицинского департамента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Алан Вернек и менеджер по TUE Дэвид Хили.

Отмечается, что были проанализированы результаты пяти последних Олимпийских игр, проведённых в период с 2010 по 2018 год. Было отмечено, что на соревнованиях около 1% спортсменов использовали терапевтические исключения, но связи между этим фактом и успехом атлетов на Играх не наблюдалось.

Ранее заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что организация практически готова к возобновлению работы.

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