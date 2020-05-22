В WADA не видят связи между использованием терапевтических исключений и завоеванием медалей
- © AFP
Как сообщается на официальном сайте WADA, исследование на тему связи между использованием терапевтических исключений и завоеванием спортсменами медалей на Олимпийских играх провели директор медицинского департамента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Алан Вернек и менеджер по TUE Дэвид Хили.
Отмечается, что были проанализированы результаты пяти последних Олимпийских игр, проведённых в период с 2010 по 2018 год. Было отмечено, что на соревнованиях около 1% спортсменов использовали терапевтические исключения, но связи между этим фактом и успехом атлетов на Играх не наблюдалось.
Ранее заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что организация практически готова к возобновлению работы.