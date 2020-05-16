В РУСАДА составлен план возобновления допинг-тестирования спортсменов на три месяца

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Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что организация практически готова к возобновлению работы.
В РУСАДА составлен план возобновления допинг-тестирования спортсменов на три месяца
  • РИА Новости

«Мы практически готовы к тому, чтобы возобновить тестирование. Специальное оборудование (защитные костюмы, маски, санитайзеры и т. д.) уже закуплено, отобранные нами для работы инспекторы допинг-контроля были протестированы на коронавирус и сейчас ждут результатов. Мы не можем отправить к людям непроверенных сотрудников. Разработан также чёткий план тестирования по июль-месяц и предварительный — до конца года», — сказала Пахноцкая ТАСС.

Также замглавы РУСАДА сообщила, что для возобновления тестирования нужно дождаться соответствующих документов от Роспотребнадзора.

«Начнём ли мы тестирование уже 20 мая? Очень возможно, что возобновим работу несколькими днями позже. Но в любом случае анонсировать точную дату мы не будем, поскольку это может быть расценено как предварительное уведомление», — сказала Пахноцкая.

Работа РУСАДА была прервана в связи с пандемией коронавируса.

Ранее в WADA выразили уверенность, что CAS примет решение по иску к РУСАДА до начала ОИ в Токио.

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