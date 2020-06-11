World Athletics опубликовала рекомендации по организации соревнований во время пандемии

World Athletics представила рекомендации по охране здоровья и безопасности для организаторов соревнований в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

В опубликованных рекомендациях, в частности, все находящиеся на стадионе участники соревнований, персонал и официальные лица должны будут носить маски. При этом спортменам разрешено их снимать только во время разминок и непосредственно соревнований. Все официальные лица, которые будут близко контактировать с атлетами, кроме обычной маски должны носить защитные очки или пластиковую маску для лица.

Отмечается, что рекомендации для зрителей, посещающих турниры, устанавливаются местными властями.

Ранее сообщалось, что Ласицкене будет допущена на соревнования в Монако в случае сдачи теста на коронавирусную инфекцию.