World Athletics опубликовала рекомендации по организации соревнований во время пандемии
- РИА Новости
В опубликованных рекомендациях, в частности, все находящиеся на стадионе участники соревнований, персонал и официальные лица должны будут носить маски. При этом спортменам разрешено их снимать только во время разминок и непосредственно соревнований. Все официальные лица, которые будут близко контактировать с атлетами, кроме обычной маски должны носить защитные очки или пластиковую маску для лица.
Отмечается, что рекомендации для зрителей, посещающих турниры, устанавливаются местными властями.
Ранее сообщалось, что Ласицкене будет допущена на соревнования в Монако в случае сдачи теста на коронавирусную инфекцию.