World Athletics опубликовала рекомендации по организации соревнований во время пандемии

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World Athletics представила рекомендации по охране здоровья и безопасности для организаторов соревнований в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
World Athletics опубликовала рекомендации по организации соревнований во время пандемии
  • РИА Новости

В опубликованных рекомендациях, в частности, все находящиеся на стадионе участники соревнований, персонал и официальные лица должны будут носить маски. При этом спортменам разрешено их снимать только во время разминок и непосредственно соревнований. Все официальные лица, которые будут близко контактировать с атлетами, кроме обычной маски должны носить защитные очки или пластиковую маску для лица.

Отмечается, что рекомендации для зрителей, посещающих турниры, устанавливаются местными властями.

Ранее сообщалось, что Ласицкене будет допущена на соревнования в Монако в случае сдачи теста на коронавирусную инфекцию.

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