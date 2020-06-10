Ласицкене будет допущена на соревнования в Монако в случае сдачи теста на коронавирус

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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене сможет выступить на этапе Бриллиантовой лиги в августе только в случае сдачи накануне выступления отрицательного теста на коронавирус.
Ласицкене будет допущена на соревнования в Монако в случае сдачи теста на коронавирус
  • РИА Новости

Соревнования назначены на 14 августа и должны стать первыми крупными международными стартами по лёгкой атлетике в 2020 году. Ласицкене намерена получить допуск в качестве нейтрального атлета. Планирует выступить в Монако и бегун на 110 м с барьерами Сергей Шубенков.

Как заявила ТАСС менеджер Ласицкене Ольга Назарова, тест должен быть сдан 11 августа. После получения результатов их необходимо немедленно отправить по электронной почте организаторам соревнований.

Ранее сообщалось, что гимнасты Давид Белявский и Иван Стретович сдали тесты на коронавирус и начали тренироваться.

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