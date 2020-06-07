«Это может случиться с каждым»: легкоатлетка из Бахрейна призналась в пропуске допинг-тестов перед победой на ЧМ

Действующая чемпионка мира в беге на 400 м Сальва Эйд Насер из Бахрейна призналась, что перед своей сенсационной победой в Дохе пропускала тесты на допинг. Она была временно отстранена за недоступность для антидопингового тестирования. Согласно правилам, подобная мера вводится при тройном нарушении такого рода. Спортсменке также может грозить двухлетняя дисквалификация. Насер заявила, что никогда не жульничала, а пропуски тестов могут случиться с каждым.

В лёгкой атлетике разворачивается новый допинговый скандал, героиней которого стала спринтер из Бахрейна Сальва Эйд Насер. Осенью она сенсационно завоевала золотую медаль чемпионата мира в беге на 400 м, а теперь рискует получить двухлетнюю дисквалификацию за недоступность для антидопингового тестирования. При этом девушка сама призналась, что нарушила правила до того, как добилась главного успеха в карьере.

На последнем первенстве планеты в Дохе 21-летняя спортсменка не только одержала победу в беге на 400 м, но и продемонстрировала самый выдающийся результат за 34 года и третий за всю историю этой дисциплины, пробежав дистанцию за 48,14 секунды. Лучше неё в прошлом выступали только представительница ГДР Марита Кох (47,60) и спортсменка из Чехословакии Ярмила Кратохвилова (47,99), устанавливавшие мировые рекорды в первой половине 1980-х.

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Сальва Эйд Насер (урождённая Эбелечукву Агбапуонву) появилась на свет в Нигерии и переехала в Бахрейн в 14 лет. Перед чемпионатом мира её личный рекорд составлял 49,08 секунды, а лучший результат в 2019 году равнялся 49,17 секунды. Оба показателя проигрывали лидеру сезона Шоне Миллер-Уйбо с Багамских островов, лучший результат которой в 2019 году до ЧМ составлял 49,05 секунды. Тем удивительнее было, что Насер смогла прервать 25-месячную победную серию своей главной соперницы, которая в финале мирового первенства тоже выступила очень здорово — её секундомер остановился на отметке 48,37 секунды.

После своей победы с третьим результатом в истории Насер заявила, что будет пытаться побить мировой рекорд Кох, которому в этом году исполнится уже 35 лет. Однако 4 июня Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) сообщил, что спортсменка временно отстранена. В качестве причины указывалась недоступность Насер для антидопингового тестирования. Причём, согласно правилам, подобная мера применяется при тройном нарушении такого рода.

Вскоре бегунья выступила в прямом эфире Instagram и рассказала, что пропускала тесты в прошлом году — ещё до мирового первенства. При этом Насер отметила, что не считает произошедшее чем-то особенным.

«Я никогда не была обманщицей и не буду. Я лишь пропустила три допинг-теста — это нормально. Такое бывает. Это может случиться с каждым. Я не хочу, чтобы люди заблуждались на этот счёт, потому что я бы никогда не стала жульничать. В этом году я ещё не проходила допинг-тестирование. Речь идёт о тестах прошлого сезона, проводившихся перед чемпионатом мира», — сказала Насер.

Спортсменка отметила, что надеется доказать свою невиновность и продолжить выступления. Она также объяснила свои выдающиеся результаты природным талантом.

«Надеюсь, ситуация разрешится, потому что мне совсем не нравится такой образ, но это произошло. Всё будет нормально. Очень тяжело, когда твоё имя запятнано. Я бы никогда не стала принимать стимулирующие препараты. Я верю в талант и знаю, что он у меня есть», — добавила Насер.

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Слова спортсменки вызвали бурную реакцию в социальных сетях среди любителей спорта и её же коллег. Эмоциональный комментарий в Twitter оставил британский метатель молота Марк Драй, который за указание ложного местонахождения в антидопинговой системе был обвинён в фальсификации данных и получил четырёхлетнюю дисквалификацию.

«Три пропущенных теста перед чемпионатом мира — 2019 в Дохе. Чёрт возьми, перед! И ей разрешили принять в нём участие без временного отстранения. Очнитесь! Что тут вообще творится! Два года назад я допустил несопоставимую ошибку, признал её и был распят. Спорт мёртв. Никакой веры», — написал Драй, после чего потребовал от AIU объяснений по этому делу.

Насер не первая спортсменка из Бахрейна, которая обвиняется в нарушении антидопинговых правил. Олимпийская чемпионка в беге на 3000 м с препятствиями Рут Джебет и серебряный призёр последних Игр в марафоне Юнис Кирва в настоящее время отбывают четырёхлетнюю дисквалификацию за употребление ЭПО, а чемпионка мира в помещении в беге на 400 м Кеми Адекойя отстранена в связи с обнаруженными в её организме стероидами.