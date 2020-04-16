Контроль на карантине: в США проводят эксперимент с дистанционным тестированием на допинг

Несколько спортсменов из США приняли участие в эксперименте по тестированию на допинг в условиях самоизоляции. Антидопинговое агентство США (USADA) разработало программу, которая позволяет проводить дистанционную проверку на приём запрещённых веществ и собирать образцы мочи и крови без участия допинг-офицеров. Новой разработкой уже заинтересовались в Германии и Норвегии, однако пока такой способ сдачи анализов является добровольным.

Пандемия коронавирусной инфекции не только остановила спортивную жизнь по всему миру, но и разрушила устоявшуюся за долгие годы систему допинг-контроля. Если раньше спортсмены не могли обойтись без сдачи тестов после соревнований и в период подготовки к ним, то теперь их никак невозможно проверять — нет ни самих состязаний, ни допинг-офицеров, которые имели право неожиданно приехать в любое время и потребовать сдать мочу и кровь.

Проблему сейчас пытаются решить в USADA. Организация начала эксперимент с дистанционным тестированием на допинг спортсменов, которые находятся дома на самоизоляции. В скором времени у них может появиться возможность самостоятельно производить забор материалов, а потом отсылать в лаборатории на проверку.

Дистанционное допинг-тестирование начинается с того, что спортсмен должен получить по почте набор необходимого для этого оборудования. Далее с ним в любое время, которое он предварительно обозначил в своём графике как свободное, с помощью видеомессенджера связывается допинг-офицер. Стороны проверяют документы друг друга, после чего спортсмен обязан показать на видео свою ванную комнату, чтобы можно было убедиться, что в ней нет посторонних.

По этическим причинам процесс сдачи мочи на камеру не фиксируется, однако сразу после того, как пробирка заполнится, спортсмен обязан с помощью термометра доказать, что жидкость свежая. Когда проверяющий подтвердит это, баночку можно будет закрыть защищающей от взлома крышкой. Затем спортсмен должен показать на камеру процесс сдачи крови, который осуществляется с помощью особого устройства — его необходимо зажать под мышкой, и оно заберёт несколько капель крови из руки. Далее необходимо собрать все образцы и запечатать в пакет, который заберёт курьер из USADA.

Для этого эксперимента были выбраны несколько известных атлетов из США, в том числе пятикратная олимпийская чемпионка по плаванию Кэти Ледеки, действующий чемпион мира в беге на 200 метров Ноа Лайлс и шестикратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Эллисон Феликс. Ледеки призналась, что ей понравилось участие в новой программе по сдаче допинг-проб.

«Я с готовностью на это согласилась. Было очень даже удобно», — цитирует спортсменку The New York Times.

Глава USADA Трэвис Тайгарт заявил, что разработка дистанционного тестирования на допинг началась задолго до вспышки коронавируса, и сейчас настал идеальный момент, чтобы его проверить. Однако при этом он уверен, что общепринятую систему слежки за спортсменами менять тоже не стоит.

«На обсуждение идеи и заложение основ ушло несколько месяцев. В условиях ситуации с коронавирусом нам пришлось ускориться, и мы смогли произвести запуск уже сейчас. Общепринятым эталоном остаётся забор проб крови и мочи вне соревнований под наблюдением допинг-офицера, и это не изменится», — рассказал Тайгерт.

По словам функционера, спортсменам не удастся обмануть допинг-офицера с помощью подмены мочи, даже если её предварительно нагреть до необходимой температуры. Возраст жидкости сможет определить простая лабораторная проверка. Не получится также использовать свежую чужую мочу, так как спортсмен сразу же сдаёт и кровь. При этом Тайгерт признаёт, что забрать жидкую кровь с помощью вышеописанного процесса не получится, а высохшие образцы не позволят произвести полную проверку на приём запрещённых веществ.

Пока что процесс сдачи допинг-тестов на расстоянии является лишь экспериментом с добровольным участием спортсменов, который не будет иметь никаких последствий, даже если проверка покажет положительные результаты на запрещённые вещества. Удалённое тестирование USADA не признано Всемирным антидопинговым агентством, хотя им уже заинтересовались в Германии и Норвегии.

Оценить эффективность американского эксперимента будет сложно, так как с прекращением соревнований потерял смысл сам приём допинга. Даже если спортсмену хочется одержать победу нечестным путём, каких-либо возможностей для этого у него в обозримом будущем нет, а потратить средства на дорогостоящие запрещённые препараты ему придётся.

Тем не менее, опробованная USADA система может пригодиться, когда появятся точные даты соревнований, но при этом будут ещё действовать карантинные меры, которые не позволят допинг-офицерам лично проверять спортсменов во время их подготовки. Вдобавок в USADA надеются с помощью эксперимента сделать определённые выводы, которые позволят упростить классическое внесоревновательное тестирование и сделать его более удобным для спортсменов, так как до сих пор система иногда даёт сбои, как это было в случае с китайским пловцом Сунь Яном.