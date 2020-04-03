Замглавы РУСАДА: когда карантин закончится, допингёров будет очень легко поймать

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая считает, что спортсмены, употребляющие допинг, не смогут воспользоваться ситуацией с карантином для безнаказанного применения запрещённых методик и препаратов.
Замглавы РУСАДА: когда карантин закончится, допингёров будет очень легко поймать
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Спортсмены и тренер, конечно, могут воспользоваться ситуацией. Но в целом это очень глупо. Настоящим мошенникам, которые хотят использовать какие-то специальные допинг-схемы для достижения результата, важно всё очень чётко рассчитать. Сделать это сейчас крайне тяжело, потому что непонятно, когда возобновятся соревнования. Мы знаем сразу несколько достаточно прогрессивных инструментов для обнаружения допинга. В конце концов, никто не отменял паспорта крови. Мне кажется, когда этот всеобщий карантин завершится, то допингёров будет очень легко поймать. Возможно, даже легче, чем в обычной жизни», — заявила Пахноцкая Sport24.

Большинство спортивных соревнований во всех странах мира отменены или перенесены на более поздний срок из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что РУСАДА не будет проводить тест на допинг до 1 мая из-за коронавируса.

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