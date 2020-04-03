РУСАДА не будет проводить тест на допинг до 1 мая из-за коронавируса

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что организация продлит временное прекращение тестирования спортсменов на допинг до 1 мая.

Об этом Пахноцкая заявила ТАСС.

«В соответствии с последним заявлением президента у нас нет оснований для возобновления этой работы. Но я могу заметить, что вне контроля никто не останется. Пробы на паспорт крови, которые будут браться после затухания пандемии, всё нам расскажут», — сказала Пахноцкая.

Она также отметила, что РУСАДА продолжает вести удалённо образовательную работу, а также планирует тестирования.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 3 апреля число заражённых в России достигло 4149. 1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство полномочиями вводить в стране режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что CAS проведёт слушания по делу WADA и РУСАДА в июле.