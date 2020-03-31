CAS проведёт слушания по делу WADA и РУСАДА в июле

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Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) будет рассматривать дело Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с 6 июля 2020 года.
CAS проведёт слушания по делу WADA и РУСАДА в июле
  • РИА Новости

«Сегодня ПКР получил информацию CAS, что слушания по делу WADA и РУСАДА пройдут на неделе, начинающейся с 6 июля 2020 года. ПКР и российские паралимпийцы будут третьими лицами в споре РУСАДА и WADA», — цитирует ТАСС первого вице-президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова.

В декабре 2019 года исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия из-за манипуляций с базой данных московской лаборатории. После этого РУСАДА направило иск в CAS.

Ранее Ганус не исключил, что слушания по делу РУСАДА и WADA в CAS могут снова перенести.

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