Ганус не исключил, что слушания по делу РУСАДА и WADA в CAS могут снова перенести
- РИА Новости
«Всё будет зависеть от того, как будет работать CAS, будут ли возможности для этого, особенно учитывая сложности с перемещением людей. Если ситуация будет усугубляться, то, наверное, слушания перенесут», — приводит слова Гануса ТАСС.
Изначально планировалось, что слушания пройдут не ранее конца апреля, но после того, как CAS приостановил проведение любых очных слушаний, график рассмотрения дел сместился.
Ранее сообщалось, что CAS перенёс слушания по делу РУСАДА и WADA на июнь.