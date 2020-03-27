Ганус не исключил, что слушания по делу РУСАДА и WADA в CAS могут снова перенести

Короткая ссылка
Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус высказал мнение о ситуации с переносом из-за пандемии коронавируса слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу РУСАДА и Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Ганус не исключил, что слушания по делу РУСАДА и WADA в CAS могут снова перенести
  • РИА Новости

«Всё будет зависеть от того, как будет работать CAS, будут ли возможности для этого, особенно учитывая сложности с перемещением людей. Если ситуация будет усугубляться, то, наверное, слушания перенесут», — приводит слова Гануса ТАСС.

Изначально планировалось, что слушания пройдут не ранее конца апреля, но после того, как CAS приостановил проведение любых очных слушаний, график рассмотрения дел сместился.

Ранее сообщалось, что CAS перенёс слушания по делу РУСАДА и WADA на июнь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить