Ганус не исключил, что слушания по делу РУСАДА и WADA в CAS могут снова перенести

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус высказал мнение о ситуации с переносом из-за пандемии коронавируса слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу РУСАДА и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Всё будет зависеть от того, как будет работать CAS, будут ли возможности для этого, особенно учитывая сложности с перемещением людей. Если ситуация будет усугубляться, то, наверное, слушания перенесут», — приводит слова Гануса ТАСС.

Изначально планировалось, что слушания пройдут не ранее конца апреля, но после того, как CAS приостановил проведение любых очных слушаний, график рассмотрения дел сместился.

Ранее сообщалось, что CAS перенёс слушания по делу РУСАДА и WADA на июнь.