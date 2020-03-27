CAS перенёс слушания по делу РУСАДА и WADA на июнь

Спортивный арбитражный суд (CAS) перенёс на июнь слушания по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как сообщил глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев, слова которого передаёт ТАСС, слушания состоятся в период с 8 до 15 июня.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

Ранее президент МОК Томас Бах ответил на вопрос, как перенос Олимпиады в Токио с 2020 на 2021 год может повлиять на вопрос отстранения российских спортсменов от Игр.