Бах заявил, что CAS решит вопрос отстранения российских спортсменов от ОИ

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос, как перенос Олимпиады в Токио с 2020 на 2021 год может повлиять на вопрос отстранения российских спортсменов от Игр.
Бах заявил, что CAS решит вопрос отстранения российских спортсменов от ОИ
  • © Frank Hoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

«Будет ли распространяться отстранение российских спортсменов на Игры в Токио после переноса их на год? Этот вопрос сейчас находится в юрисдикции CAS, он будет решать. Не буду комментировать продолжающийся судебный процесс», — цитирует Баха РИА Новости.

24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио изначально должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

Ранее сообщалось, что канадский суд отклонил иск российских велогонщиков к WADA и Макларену.

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