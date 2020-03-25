Канадский суд отклонил иск российских велогонщиков к WADA и Макларену
- @RusveloTeam
Об этом сообщается на официальном сайте WADA.
Суд постановил, что поднятые российскими велогонщиками вопросы в основном касаются спорта и юрисдикции Спортивного арбитражного суда (CAS), а также что подобные обращения в суды могут подорвать олимпийское движение.
До этого велогонщики Дмитрий Страхов, Кирилл Свешников и Дмитрий Соколов из-за доклада Макларена о допинге в российском спорте были отстранены от ОИ-2016 и подали апелляцию в CAS, но она была отклонена.
Ранее сообщалось, что CAS не будет проводить слушаний по делу РУСАДА до 1 мая.