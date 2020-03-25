Канадский суд отклонил иск российских велогонщиков к WADA и Макларену

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Верховный суд канадской провинции Онтарио отклонил иск российских велогонщиков к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и юристу Ричарду Макларену.
Канадский суд отклонил иск российских велогонщиков к WADA и Макларену
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Об этом сообщается на официальном сайте WADA.

Суд постановил, что поднятые российскими велогонщиками вопросы в основном касаются спорта и юрисдикции Спортивного арбитражного суда (CAS), а также что подобные обращения в суды могут подорвать олимпийское движение.

До этого велогонщики Дмитрий Страхов, Кирилл Свешников и Дмитрий Соколов из-за доклада Макларена о допинге в российском спорте были отстранены от ОИ-2016 и подали апелляцию в CAS, но она была отклонена.

Ранее сообщалось, что CAS не будет проводить слушаний по делу РУСАДА до 1 мая.

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