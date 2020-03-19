CAS не будет проводить слушаний по делу РУСАДА до 1 мая

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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне не будет проводить слушаний по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) вплоть до начала мая.
CAS не будет проводить слушаний по делу РУСАДА до 1 мая
  • РИА Новости

«В настоящий момент между сторонами ещё продолжается обмен письменными позициями. Поэтому слушания в любом случае можно было бы провести не ранее конца апреля», — заявили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе CAS.

В CAS сообщили, что в настоящий момент ограничения из-за эпидемии коронавируса не позволяют проводить судебные заседания в Швейцарии как минимум до 1 мая. Таким образом, мероприятия состоятся по окончании действия данного запрета.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин отмечал, что слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА могут быть сдвинуты на конец мая из-за ситуации с коронавирусом.

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