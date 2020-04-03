Пахноцкая ответила, может ли спортсмен не пустить допинг-офицера под предлогом самоизоляции

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что в случае возобновления тестирования спортсменов в условиях карантина визит допинг-офицеров может быть перенесён лишь в случае, если атлет накануне прибыл из-за границы .

«Здесь необходимо разделить ситуацию на две части. Первая — это когда спортсмен отбывает карантин: он недавно вернулся из заграницы и обнаружил у себя какие-то симптомы или же входит в контактную группу. У него должны быть подтверждающие документы. К примеру, штамп о пересечении границы в паспорте. В этом случае допинг-офицеры могут перенести отбор проб. Вторая — если РУСАДА возобновляет тестирование, а спортсмен просто прикрывается коронавирусом. Тогда последуют санкции», — сказала Пахноцкая в интервью Sport24.

Ранее замглавы РУСАДА заявила, что, когда карантин закончится, употребляющих допинг спортсменов будет очень легко поймать.