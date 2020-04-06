Тяжелоатлеты Таиланда и Малайзии отстранены от ОИ из-за допинга

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) объявила об отстранении представителей сборных Таиланда и Малайзии.

Как сообщает пресс-служба IWF, команды отстранены от предстоящих Игр, поскольку таиландские и малайзийские спортсмены на протяжении одного календарного года трижды были уличены в нарушении антидопинговых правил.

24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио изначально должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее Витольд Банька заявил, что WADA не может из-за коронавируса продлить дисквалификации спортсменов.