Тяжелоатлеты Таиланда и Малайзии отстранены от ОИ из-за допинга

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Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) объявила об отстранении представителей сборных Таиланда и Малайзии.
Тяжелоатлеты Таиланда и Малайзии отстранены от ОИ из-за допинга
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба IWF, команды отстранены от предстоящих Игр, поскольку таиландские и малайзийские спортсмены на протяжении одного календарного года трижды были уличены в нарушении антидопинговых правил.

24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио изначально должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее Витольд Банька заявил, что WADA не может из-за коронавируса продлить дисквалификации спортсменов.

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