Банька: WADA не может из-за коронавируса продлить дисквалификации спортсменов

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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал ситуацию с действующими дисквалификациями спортсменов в свете отмены соревнований из-за пандемии коронавируса.
Банька: WADA не может из-за коронавируса продлить дисквалификации спортсменов
  • РИА Новости

«Дисквалификация привязана к промежутку времени, а не к конкретным спортивным событиям и к тому, случаются они или нет. Когда вы отбыли своё наказание, вы можете соревноваться. В данной ситуации мы не можем продлевать наказание с юридической точки зрения. Но я согласен, что это может быть проблемой для чистых спортсменов, и мы должны сделать всё возможное, чтобы усилить контроль», — приводит слова Баньки Inside the Games.

Ранее он предостерёг спортсменов от использования допинга во время карантина.

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