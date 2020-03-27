Банька: WADA не может из-за коронавируса продлить дисквалификации спортсменов
- РИА Новости
«Дисквалификация привязана к промежутку времени, а не к конкретным спортивным событиям и к тому, случаются они или нет. Когда вы отбыли своё наказание, вы можете соревноваться. В данной ситуации мы не можем продлевать наказание с юридической точки зрения. Но я согласен, что это может быть проблемой для чистых спортсменов, и мы должны сделать всё возможное, чтобы усилить контроль», — приводит слова Баньки Inside the Games.
Ранее он предостерёг спортсменов от использования допинга во время карантина.