Банька: WADA не может из-за коронавируса продлить дисквалификации спортсменов

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал ситуацию с действующими дисквалификациями спортсменов в свете отмены соревнований из-за пандемии коронавируса.

«Дисквалификация привязана к промежутку времени, а не к конкретным спортивным событиям и к тому, случаются они или нет. Когда вы отбыли своё наказание, вы можете соревноваться. В данной ситуации мы не можем продлевать наказание с юридической точки зрения. Но я согласен, что это может быть проблемой для чистых спортсменов, и мы должны сделать всё возможное, чтобы усилить контроль», — приводит слова Баньки Inside the Games.

Ранее он предостерёг спортсменов от использования допинга во время карантина.