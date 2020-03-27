Глава WADA предостерёг спортсменов от использования допинга во время карантина

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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька предостерёг спортсменов от использования запрещённых препаратов во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Глава WADA предостерёг спортсменов от использования допинга во время карантина
  • Reuters

«Антидопинговые службы никогда не спят, это моё послание спортсменам. У нас есть биологические паспорта спортсменов, долгосрочные анализы, разведка, расследования и так далее», — приводит слова Баньки Inside the Games.

Он отметил, что, несмотря на то что в некоторых странах программы тестирования неизбежно будут приостановлены и отменены или ограничены, WADA сделает всё возможное, чтобы сохранить целостность антидопинговой системы.

«Если некоторые нарушители считают иначе, я могу заверить, что мы сделаем всё, чтобы поймать их и исключить из спортивной среды», — добавил глава WADA.

Ранее сообщалось, что остановка РУСАДА тестирования спортсменов связана с вопросами логистики.

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