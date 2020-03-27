Ганус рассказал, что остановка РУСАДА тестирования спортменов связана с вопросами логистики

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал решение организации приостановить тестирование спортсменов на неделю в связи с распространением коронавируса.

«Срок переноса тестирования зависит в том числе от работы нашего логистического оператора. Сейчас ждём от них ответ для понимания работы. Дело в том, что авиасообщение по большому счёту перекрыто и работает на вывоз наших граждан из других стран, границы практически закрыты», — приводит слова Гануса ТАСС.

Он отметил, что РУСАДА нужна гарантия, что взятые у спортсменов пробы удастся переслать в зарубежную лабораторию для проверки.

«Ввиду того, что у нас закрыта лаборатория, это является очень важным фактором. На данный момент этот фактор может оказать влияние на нашу программу тестирования», — добавил глава РУСАДА.

Ранее стало известно, что РУСАДА прекратит тестирование спортсменов на неделю из-за коронавируса.