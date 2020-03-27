РУСАДА прекратит тестирование спортсменов на неделю из-за коронавируса

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что организация приостанавливает тестирование спортсменов на неделю в связи с распространением коронавируса.
РУСАДА прекратит тестирование спортсменов на неделю из-за коронавируса
  • Reuters

«РУСАДА приостанавливает тестирование спортсменов на неделю из-за сложившейся ситуации», — цитирует Пахноцкую РИА Новости.

По её словам, данное решение принималось в соответствии с указом президента России Владимира Путина о нерабочей неделе, а также оно было согласовано с Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 

По последним данным, всего в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что НФЛ, клубы и игроки лиги пожертвовали более $35 млн на борьбу с коронавирусом.

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