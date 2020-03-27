РУСАДА прекратит тестирование спортсменов на неделю из-за коронавируса
- Reuters
«РУСАДА приостанавливает тестирование спортсменов на неделю из-за сложившейся ситуации», — цитирует Пахноцкую РИА Новости.
По её словам, данное решение принималось в соответствии с указом президента России Владимира Путина о нерабочей неделе, а также оно было согласовано с Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
По последним данным, всего в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом.
Ранее сообщалось, что НФЛ, клубы и игроки лиги пожертвовали более $35 млн на борьбу с коронавирусом.