Чемпионка ОИ в беге с препятствиями дисквалифицирована на четыре года за ЭПО

Короткая ссылка
Легкоатлетка Рут Джебет, представляющая Бахрейн, дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Чемпионка ОИ в беге с препятствиями дисквалифицирована на четыре года за ЭПО
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU), спортсменка дисквалифицирована на четыре года за использование эритропоэтина (ЭПО).

Срок отстранения отсчитывается с 4 февраля 2018 года. Результаты за период с 1 декабря 2017 года по 18 февраля 2018-го подлежат аннулированию.

23-летняя Джебет является чемпионкой Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в беге на 3000 м с препятствиями, а также чемпионкой молодёжного мирового первенства 2014 года. С 2016 по 2018 год ей принадлежал мировой рекорд в данной дисциплине.

Ранее сообщалось, что трёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить