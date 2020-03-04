Чемпионка ОИ в беге с препятствиями дисквалифицирована на четыре года за ЭПО

Легкоатлетка Рут Джебет, представляющая Бахрейн, дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU), спортсменка дисквалифицирована на четыре года за использование эритропоэтина (ЭПО).

Срок отстранения отсчитывается с 4 февраля 2018 года. Результаты за период с 1 декабря 2017 года по 18 февраля 2018-го подлежат аннулированию.

23-летняя Джебет является чемпионкой Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в беге на 3000 м с препятствиями, а также чемпионкой молодёжного мирового первенства 2014 года. С 2016 по 2018 год ей принадлежал мировой рекорд в данной дисциплине.

Ранее сообщалось, что трёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет.