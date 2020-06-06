Коррупция, хищения и сокрытие допинг-проб: в чём Макларен обвинил главу Международной федерации тяжёлой атлетики

Канадский юрист Ричард Макларен, известный по делу о допинге в российском спорте, представил доклад о деятельности Международной федерации тяжёлой атлетики. В основном он концентрируется на обвинениях в адрес бывшего президента организации Тамаша Аяна. По словам Макларена, Аян может быть замешан в хищениях, сокрытии допинг-проб и скупке голосов во время выборов. Сам 81-летний функционер обвинения в свой адрес отверг и пообещал дать развёрнутый ответ.

Канадский юрист Ричард Макларен, известный по делу о допинге в российском спорте, представил доклад о ситуации в Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF), большая часть которого посвящена президенту организации Тамашу Аяну. В частности, Макларен обвиняет 81-летнего функционера из Румынии в хищениях, сокрытии 40 положительных допинг-проб и организации системы подкупа для получения голосов на выборах.

Поводом для нового расследования стал вышедший в январе этого года фильм немецкого журналиста Хайо Зеппельта о положении дел в IWF. В нём рассказывалось о случаях коррупции, нарушении антидопинговых правил и превышении полномочий со стороны Аяна.

Выход картины спровоцировал скандал в спортивном сообществе, после чего исполком IWF отстранил президента федерации от работы на 90 дней (позднее срок был продлён до июня) и назначил исполняющей обязанности главы Урсулу Папандреа. Именно она и обратилась к Макларену с предложением провести расследование ситуации в организации. Сам Тамаш Аян в середине апреля заявил, что уходит в отставку.

«Тирания наличных денег»

В докладе канадца отмечается, что Аян якобы установил чрезмерно жёсткий стиль управления в международной федерации, который позволял ему в одиночку совершать действия незаконного характера и избегать ответственности за это.

«Авторитарное руководство доктора Аяна привело к неполноценному и неэффективному надзору за деятельностью организации со стороны исполнительного совета, у которого формировалось искажённое представление о её положении. Достигалось это с помощью различных механизмов контроля. В результате Аян добился того, что никто, кроме него самого, не имел представления о положении дел IWF в целом. Его основным механизмом контроля была тирания наличных денег. Эти деньги собирались, снимались со счетов, оставались неучтёнными, и оседали они только у Аяна», — пишет Макларен в отчёте.

Также по теме «Это дискриминация»: как введение денежного взноса для получения нейтрального статуса поссорило Ласицкене с ВФЛА Решение Всероссийской федерации лёгкой атлетики компенсировать оплату взноса в World Athletics для получения нейтрального статуса...

Одна из глав доклада посвящена коррупции в IWF. Сообщается, что при Тамаше Аяне якобы обычной практикой была оплата штрафов за нарушение антидопинговых правил с помощью наличных денег. При этом утверждается, что именно он контролировал поступление средств и внесение на банковский счёт организации. Согласно данным, представленным в докладе, неучтёнными могли остаться около $10,4 млн.

Также в отчёте Аян обвиняется во вмешательстве в дела антидопинговой комиссии. По мнению автора документа, итогом деятельности президента Международной федерации тяжёлой атлетики стали многочисленные случаи сокрытия положительных допинг-проб.

Например, в докладе утверждается, что IWF не предприняла никаких действий в отношении 21 спорстмена из Турции, в чьих пробах были обнаружены следы допинга. По словам Макларена, двое из этих тяжелоатлетов вскоре выступили на чемпионате мира 2010 года в Анталье и выиграли золотую и серебряную медали. Как считает портал Inside the Games, речь может идти об олимпийской чемпионке Афин-2004 Нурджан Тайлан (была уличена IWF в применении допинга в 2011 году и дисквалифицирована) и Сибель Озкан (в 2016 году была лишена серебряной медали ОИ-2008 за применение допинга).

Среди прочих примеров в отчёте упоминается, что Международная федерация тяжёлой атлетики якобы существенно затягивала разбирательства в отношении 18 азербайджанских тяжелоатлетов, что позволяло им продолжать выступать на соревнованиях, несмотря на положительные допинг-пробы. В частности, приводится случай Валентина Христова. По данным автора доклада, его проба, взятая на чемпионате Европы в апреле 2013 года оказалась положительной, уведомление об этом IWF получила в июле, а осенью и зимой спортсмен выступил на чемпионате мира и соревнованиях в Азербайджане и был уведомлен о нарушении правил лишь спустя почти год после того, как прошёл тестирование на запрещённые препараты.

Кроме того, в отчёте Макларена рассказывается, что Аян якобы занимался покупкой голосов на выборах президента IWF и членов исполкома. Взятки за нужные голоса, как утверждается, составляли от $5 тыс. до $30 тыс.

«Вызывает серьёзное беспокойство»

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA), сотрудники которого помогали расследованию, после выхода доклада отметили, что намерены тщательно его изучить.

«WADA продолжает консультироваться со следователями из команды Макларена, которые заявили о своей готовности предоставить агентству доказательства, которые они собрали. Как только WADA получит возможность рассмотреть эти доказательства и увидит отчет в полном объеме, мы рассмотрим наши следующие шаги», — говорится в заявлении организации.

В Международном олимпийском комитете, в свою очередь, отметили, что содержание документа «вызывает серьёзное беспокойство».

«Как отмечается в докладе, МОК в последние три года требовал от IWF реформировать свою антидопинговую программу... Международный олимпийский комитет продолжит поддерживать усилия IWF и временного президента (Урсулы Пападреа. — RT) по проведению коренной реформы управления. Кроме того, МОК свяжется с WADA, чтобы определить, имеются ли какие-либо допинг-случаи, связанные с Олимпийскими играми, и примет соответствующие меры», — подчеркнули в организации.

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов отметил, что приведённые в отчёте сведения вызывают ряд вопросов.

«Надо, конечно же, понимать, что на самом деле произошло, в каком формате происходили манипуляции с допингом. Это всё не ясно. И почему какие-то спортсмены, которые являются «чистыми», по каким-то причинам вдруг становились нарушителями правил. А атлеты, которые были «грязными», почему-то продолжали выступать на международных соревнованиях и оказывались «чистыми». Как с этим разобраться?», — заявил Агапитов в интервью РИА Новости.

Он также не исключил, что Тамаша Аяна может ждать уголовное разбирательство.

«Подтвердилось исчезновение крупных денежных сумм, от его деятельности пострадало много людей, многие карьеры спортсменов оказались поломаны... Ответственность всегда лежит на капитане корабля, и им последние 40 лет был Аян. Он никого и никогда не слышал и не слушал, управлял единолично. Был тоталитарный строй, в руках одного человека была вся власть, все финансы и все карательные инструменты. И те, кто не подчинялся этой системе, жёстко карались. Россия в том числе», — заявил Агапитов.

Сам Тамаш Аян после выхода доклада опроверг выдвинутые против него обвинения. Он заявил, что Макларен не дал ему возможности заранее ознакомиться с выводами и дать свой ответ на них. 81-летний функционер пообещал сделать это после полного изучения доклада.

«Я всю жизнь чтил закон, писанные и неписанные правила и практики спорта. В соответствии с Конституцией IWF, все необходимые решения принимались исполкомом. Именно он принимал годовой бюджет, а Конгресс утверждал аудиторские отчёты, поступавшие от независимых швейцарских аудиторов. Претензии в мой адрес необоснованны. В ходе расследования я шёл на полное сотрудничество с господином Маклареном и его командой, однако, к моему большому сожалению, несмотря на мой запрос, я так и не получил от них информацию, которая дала бы мне возможность опровергнуть их утверждения. Они опубликовали доклад, не дав мне шанса выступить с разъяснениями», — написал Аян в открытом письме.

Предыдущий доклад Макларена

Напомним, ранее Макларен был руководителем независимой комиссии WADA по делу о допинге в российском спорте. Поводом для его расследования послужили заявления бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который обвинил российских спортсменов в массовом употреблении запрещённых препаратов до, во время, а также после Олимпийских игр в Сочи.

В 2016 году Макларен обнародовал доклад с обвинениями в адрес российского спорта. При этом в России не раз отмечали, что к этому документу существует ряд вопросов.

«Мы с вами знаем и оценки, самые последние оценки чиновников ВАДА, и наших коллег из МОК по поводу того, что в комиссии Макларена то ли переводы были неточные, то ли доказательств недостаточно. И ещё раз хочу подчеркнуть, мы всегда об этом говорили: в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет никакой государственной системы поддержки допинга, напротив, будет только борьба с допингом. И конечно, это тоже вполне естественно: претензии по поводу того, что на каких‑то пробах выявили какие‑то царапины – мы не понимаем, что это за доказательства, потому что, когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было», — подчёркивал президент РФ Владимир Путин.

Тем не менее тот отчёт Макларена повлёк ряд последствий для российского спорта: опубликованные данные стали поводом для отстранения Паралимпийского комитета России и недопуска ряда спортсменов до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В дальнейшем на основе доклада МОК провёл расследование, касающееся зимних Игр в Сочи, после чего отстранил Олимпийский комитет России от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане.