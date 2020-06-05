«Это дискриминация»: как введение денежного взноса для получения нейтрального статуса поссорило Ласицкене с ВФЛА

Решение Всероссийской федерации лёгкой атлетики компенсировать оплату взноса в World Athletics для получения нейтрального статуса только тем спортсменам, которые попадут в топ-3 на международных соревнованиях, является дискриминацией. Об этом заявила трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене. По её словам, ВФЛА сама виновата в возникших проблемах. Ранее глава организации Евгений Юрченко признавался, что введение денежного взноса для нейтральных спортсменов вызвало у него большие вопросы.

«Стоит прекратить заниматься отбором «избранных»

Трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене назвала дискриминацией и разжиганием неприязни решение ВФЛА компенсировать сбор для получения нейтрального статуса, назначенный Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics), только тем спортсменам, которые попадут в топ-3 на международных соревнованиях.

«Подобные разделения на «достойных» и «недостойных» спортсменов — дискриминация и разжигание федерацией неприязни между легкоатлетами. Если ВФЛА не может оплатить заявки всех, стоит прекратить заниматься отбором «избранных». Ещё раз напомню, нынешние проблемы с нейтральным статусом и долг в $5 млн возникли «благодаря» федерации», — написала Ласицкене в сториз своего аккаунта в Instagram.

Решение о компенсациях приняло 2 июня бюро президиума ВФЛА. Текст об итогах заседания был опубликован на официальном сайте федерации в четверг.

В нём говорится, что глава федерации Евгений Юрченко после видеоконференции с комиссией спортсменов вышел на бюро президиума с предложением компенсировать легкоатлетам затраты на получение нейтрального статуса. Речь идёт о взносе в World Athletics в размере $250 для атлетов старше 20 лет.

В результате бюро президиума одобрило предложение функционера, но с оговорками, которыми осталась недовольна Ласицкене.

«Было принято решение, что всем российским легкоатлетам, которые получат в 2020 году нейтральный статус и займут призовые места на международных соревнованиях, ВФЛА компенсирует затраты за оплату взноса», — говорится в тексте.

Помимо этого, на заседании поднимались другие важные темы. В частности, федерация может лишить лицензий пятерых тренеров, работавших с отстранёнными за нарушение антидопинговых правил спортсменами.

«Этим тренерам ВФЛА направит запрос о предоставлении объяснений касательно данной ситуации. На следующем заседании бюро президиума будет рассмотрен вопрос об отзыве у специалистов тренерских лицензий. Они будут приглашены для участия в заседании», — постановило бюро президиума.

А вот по двум специалистам, у которых ранее были отозваны лицензии, принято противоположное решение. Их жалобы рассмотрят на ближайшем президиуме ВФЛА, на котором и будет поставлена точка в данном вопросе. При этом имена тренеров не называются.

«Данный шаг вряд ли поможет ВФЛА вернуть доверие своих атлетов»

Информация о том, что спортсменам из России, претендующим на получение нейтрального статуса, придётся платить специальные взносы, появилась в середине мая. О новом регламенте World Athletics по предоставлению нейтрального статуса на 2020 году и рекомендациях к нему сообщила ВФЛА в середине мая.

Речь идёт о сумме в $250 для спортсменов старше 20 лет и взносе в $100 — для легкоатлетов от 18 до 20 лет. Ранее для предоставления нейтрального статуса россиянам платить не требовалось.

Также легкоатлеты обязаны предоставлять в World Athletics письма от ВФЛА и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Введение денежного взноса стало неприятным сюрпризом для ВФЛА. Данная мера вызвала недоумение у главы федерации Юрченко.

«Вызывает вопросы денежный сбор, который в этом году назначила Всемирная легкоатлетическая ассоциация за рассмотрение заявок. На мой взгляд, это не вполне уместно, но это их право», — приводит слова функционера ТАСС.

Юрченко также признался, что российскую сторону не устраивает введение лимита в десять отечественных спортсменов для участия в крупных международных соревнованиях.

«Другое дело, что лимит касается крупных официальных стартов, из которых в этом году остался только чемпионат мира по полумарафону в Польше. Но в любом случае в рамках созданной комиссии по восстановлению мы работаем сейчас над тем, чтобы вопрос лимитов и нейтральных статусов в отношении российских легкоатлетов был снят с легкоатлетической повестки 2021 года», — добавил Юрченко.

Вместе с тем изначально Всероссийская федерация лёгкой атлетики, которая до 1 июля обязана оплатить штраф в World Athletics размером в $5 млн, не собиралась компенсировать атлетам затраты на взносы. Член комиссии спортсменов ВФЛА Андрей Минжулин подчёркивал, что у федерации просто нет средств на это, поскольку она испытывает серьёзные финансовые сложности.

«В этом году практически не осталось международных турниров уровня чемпионатов Европы и мира, где для участия российским легкоатлетам нужен нейтральный статус. В календаре присутствуют, по большому счёту, коммерческие старты, на которые спортсмены ездят в первую очередь зарабатывать деньги. В этой ситуации федерации, которую ждут серьёзные финансовые расходы, не совсем логично было бы брать на себя оплату сборов за оформление статусов спортсменам», — отмечал Минжулин.

Штраф в $10 млн федерации был назначен после скандала с допинг-пробами прыгуна в высоту Данила Лысенко, к которому, как сообщалось, было причастно бывшее руководство ВФЛА. Первая часть штрафа — $5 млн — должна быть перечислена до 1 июля, а оставшиеся $5 млн будут находиться в «подвешенном» состоянии. ВФЛА будет обязана выплатить эту сумму, если вновь нарушит антидопинговые правила.

Ласицкене согласилась с Минжулиным в той части, что спортсмены должны платить за себя, но напомнила, что все проблемы изначально возникли из-за неправомерных действий самой федерации.

«В нынешней ситуации есть один нюанс. Проблемы с нейтральным статусом начались у легкоатлетов из-за действий руководства ВФЛА, поэтому решение федерации отойти в сторону и скинуть оплату взноса на спортсменов неверное. Данный шаг вряд ли поможет ВФЛА вернуть доверие своих атлетов», — отмечала Ласицкене.

Между тем российские легкоатлеты уже начали оформлять необходимые для получения нейтрального статуса бумаги. Сама Ласицкене заявку в World Athletics отправила одной из первых — 14 мая.

По словам заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, за письмом для получения нейтрального статуса в организацию уже обратилось более 60 человек.

«За первые два дня в июне мы отправили официальные письма 59 легкоатлетам, которые хотят получить нейтральный статус. С учетом мая всего 62 человека получили от нас такие письма. Заявки продолжают поступать, а мы, в свою очередь, продолжаем готовить для спортсменов необходимые документы», — отметила Пахноцкая.