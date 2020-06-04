ВФЛА компенсирует призёрам крупных соревнований затраты на взнос за получение нейтрального статуса

Всероссийская федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) опубликовала отчёт о заседании бюро президиума организации.

В отчёте, опубликованном на сайте федерации, сообщается, что было принято решение компенсировать легкоатлетам затраты на взнос, назначенный World Athletics, для получения нейтрального статуса. С такой инициативой выступил президент федерации Евгений Юрченко.

Бюро президиума постановило, что всем российским легкоатлетам, которые получат в 2020 году нейтральный статус и займут призовые места на крупных международных соревнованиях, ВФЛА компенсирует затраты на оплату взноса.

Ранее сообщалось, что ВФЛА может лишить лицензии пятерых тренеров, работавших с отстранёнными за допинг спортсменами.