ВФЛА компенсирует призёрам крупных соревнований затраты на взнос за получение нейтрального статуса

Короткая ссылка
Всероссийская федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) опубликовала отчёт о заседании бюро президиума организации.
ВФЛА компенсирует призёрам крупных соревнований затраты на взнос за получение нейтрального статуса
  • © KIRILL KUDRYAVTSEV
  • AFP

В отчёте, опубликованном на сайте федерации, сообщается, что было принято решение компенсировать легкоатлетам затраты на взнос, назначенный World Athletics, для получения нейтрального статуса. С такой инициативой выступил президент федерации Евгений Юрченко.

Бюро президиума постановило, что всем российским легкоатлетам, которые получат в 2020 году нейтральный статус и займут призовые места на крупных международных соревнованиях, ВФЛА компенсирует затраты на оплату взноса.

Ранее сообщалось, что ВФЛА может лишить лицензии пятерых тренеров, работавших с отстранёнными за допинг спортсменами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить