ВФЛА компенсирует призёрам крупных соревнований затраты на взнос за получение нейтрального статуса
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- AFP
В отчёте, опубликованном на сайте федерации, сообщается, что было принято решение компенсировать легкоатлетам затраты на взнос, назначенный World Athletics, для получения нейтрального статуса. С такой инициативой выступил президент федерации Евгений Юрченко.
Бюро президиума постановило, что всем российским легкоатлетам, которые получат в 2020 году нейтральный статус и займут призовые места на крупных международных соревнованиях, ВФЛА компенсирует затраты на оплату взноса.
Ранее сообщалось, что ВФЛА может лишить лицензии пятерых тренеров, работавших с отстранёнными за допинг спортсменами.