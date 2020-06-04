ВФЛА может лишить лицензии пятерых тренеров, работавших с отстранёнными за допинг спортсменами
- © Сергей Мамонтов
- РИА Новости
«Выявлено пять тренеров, имеющих более одного дисквалифицированного легкоатлета на протяжении последних двух лет. Этим тренерам ВФЛА направит запрос о предоставлении объяснений относительно данной ситуации. На следующем заседании бюро президиума будет рассмотрен вопрос об отзыве у этих специалистов тренерских лицензий. Тренеры будут приглашены на заседание», — цитирует ТАСС сообщение ВФЛА.
Имена тренеров и спортсменов, с которыми они работали, не сообщаются.
Ранее Коу объяснил, почему российские легкоатлеты платят за рассмотрение нейтрального статуса.