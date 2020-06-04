ВФЛА может лишить лицензии пятерых тренеров, работавших с отстранёнными за допинг спортсменами

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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) может лишить пятерых тренеров лицензий из-за работы с отстранёнными за допинг спортсменами.
ВФЛА может лишить лицензии пятерых тренеров, работавших с отстранёнными за допинг спортсменами
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Выявлено пять тренеров, имеющих более одного дисквалифицированного легкоатлета на протяжении последних двух лет. Этим тренерам ВФЛА направит запрос о предоставлении объяснений относительно данной ситуации. На следующем заседании бюро президиума будет рассмотрен вопрос об отзыве у этих специалистов тренерских лицензий. Тренеры будут приглашены на заседание», — цитирует ТАСС сообщение ВФЛА.

Имена тренеров и спортсменов, с которыми они работали, не сообщаются.

Ранее Коу объяснил, почему российские легкоатлеты платят за рассмотрение нейтрального статуса.

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