Коу объяснил, почему российские легкоатлеты платят за рассмотрение нейтрального статуса

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Президент World Athletics Себастьян Коу объяснил, почему российские легкоатлеты платят за рассмотрение их заявок на получение нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях.
Коу объяснил, почему российские легкоатлеты платят за рассмотрение нейтрального статуса
  • Reuters

«Это не так уж и странно. У нас есть специальная антидопинговая панель, которая вынуждена работать очень усердно, чтобы проверить правомочность заявок, провести расследование. Это требует затрат ресурсов организации. И это скромное отражение этих средств, поскольку это все дорого обходится World Athletics. Так что я не думаю, что это неразумное требование», — приводит слова Коу ТАСС.

Каждый российский легкоатлет в возрасте от 18 до 20 лет должен заплатить за рассмотрение заявки $100, для спортсменов старше 20 лет стоимость рассмотрения — $250.

Ранее Сергей Шубенков прокомментировал необходимость уплаты российскими легкоатлетами взноса в World Athletics для получения нейтрального статуса.

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