«В составе будут международные эксперты»: ВФЛА создаст комиссию по восстановлению статуса до конца марта

Формирование комиссии по восстановлению международного статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики завершится до конца марта. Об этом заявил президент ВФЛА Евгений Юрченко. По его словам, первым шагом станет утверждение дорожной карты. Он также прокомментировал решение ведущих российских легкоатлетов Марии Ласицкене, Анжелики Сидоровой и Сергея Шубенкова покинуть комиссию спортсменов.

В ближайшее время Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) завершит формирование комиссии по восстановлению международного статуса. По словам президента организации Евгения Юрченко, это должно произойти до конца марта.

«На мой взгляд, создание такой комиссии — это прорыв в наших отношениях с международной федерацией, это достаточно доверительный шаг, показывающий, что всё-таки основной процесс восстановления федерации будет проходить при нашем контроле, на нашей территории, в органе, возглавляемом президентом ВФЛА. Да, в составе будут международные эксперты, но это вполне нормальная практика», — цитирует Юрченко ТАСС.

По его мнению, наличие такого органа будет способствовать прозрачности процесса восстановления федерации.

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Напомним, что инициатива создания комиссии исходила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). 12 марта представители организации заявили, что это станет одним из критериев возвращения ВФЛА. Одной из основных задач станет разработка плана по формированию культуры нетерпимости к допингу в России.

В связи с этим её первыми шагами станет разработка дорожной карты, отметил Юрченко.

«На первом заседании этой комиссии я хотел бы быть во всеоружии, для этого сейчас мы, новое руководство ВФЛА, очень много общаемся со всеми членами легкоатлетического сообщества, собираем актуальную информацию, анализируем, прорабатываем необходимую стратегию», — пояснил функционер.

В связи с эпидемией коронавируса первые заседания пройдут в формате видеоконференций. По-прежнему остаются вопросы относительно присутствия в России иностранных экспертов, однако Юрченко заверил, что в настоящий момент этот вопрос обсуждается с World Athletics.

Что касается состава комитета по восстановлению, то в него должны войти представители главных спортивных организаций страны — Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России (ОКР). Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет представлено генеральным директором Юрием Ганусом, а также его заместителем Маргаритой Пахноцкой. Имена остальных членов также будут названы до конца марта.

Кроме того, одну из ключевых ролей в новом органе будут играть представители комиссии спортсменов ВФЛА, выборы в которую пройдут с 22 по 26 марта. Однако за несколько дней до голосования стало известно, что прежние участники — прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, барьерист Сергей Шубенков и метатель молота Сергей Литвинов — не намерены продолжать свою работу в органе. Кроме того, свой пост покинет и председатель комитета Радион Гатауллин.

Легкоатлетов не устроил тот факт, что руководство ВФЛА приняло новое положение комиссии без их участия. Ранее ими был предложен список обновлённого состава органа, однако легкоатлетические власти решили утвердить кандидатов путём онлайн-голосования.

«В условиях, когда слова и действия расходятся друг с другом, когда наше мнение игнорируется, считаем для себя невозможным продолжать деятельность в новой комиссии. Вместе с тем Шубенков, Сидорова, Литвинов и Ласицкене оставляют за собой право продолжать активно участвовать в спортивной и легкоатлетической жизни, открыто высказывать своё мнение и отстаивать права российских спортсменов», — говорится в заявлении комиссии.

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Принятие нового положения органа прокомментировал и Шубенков.

«Вот и закончились правильные шаги ВФЛА», — написал он.

Юрченко признался, что решение Ласицкене, Сидоровой, Шубенкова и Литвинова его удивило. В то же время он выразил надежду на то, что легкоатлеты передумают.

«Значит ли это, что наши топовые спортсмены не готовы к открытому, демократичному и честному диалогу, к которому они сами всех нас так настойчиво призывают? Надеюсь, что это не так и, возможно, речь идёт лишь об ошибках коммуникации и недопонимании между всеми участниками диалога», — приводит слова функционера пресс-служба ВФЛА.

Очередной кризис в отношениях World Athletics и ВФЛА был связан с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко, обвинённого в пропуске допинг-тестов. В результате была приостановлена выдача нейтральных статусов российским спортсменам, а прежний глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин покинул свой пост.

В начале марта Юрченко направил письмо с признанием справедливости выводов по делу Лысенко. В ответ World Athletics возобновила выдачу нейтральных статусов, а также вновь запустила процесс восстановления ВФЛА. В то же время она постановила выплатить $10 млн за причастность к махинациям бывшего руководства.