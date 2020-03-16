ВФЛА запретила легкоатлетам выезжать в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой

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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) сообщила о мерах, принятых в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
ВФЛА запретила легкоатлетам выезжать в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

Соответствующий приказ подписал президент ВФЛА Евгений Юрченко, сообщает официальный сайт организации.

Всем членам сборных команд России, а также тренерам, персоналу и всем штатным сотрудникам ВФЛА запрещено выезжать в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (включая транзитную пересадку). Каждый из членов сборных команд страны по лёгкой атлетике, вернувшийся из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, обязательно должен на 14 дней обеспечить самоизоляцию и изоляцию совместно проживающих членов семьи.

Также до 31 марта все заседания президиума, бюро президиума и прочих рабочих органов ВФЛА будут проходить в режиме видеоконференций.

Ранее Поздняков заявил, что рабочая группа ОКР передаст свои полномочия новой комиссии ВФЛА.

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