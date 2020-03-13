Поздняков заявил, что рабочая группа ОКР передаст свои полномочия новой комиссии ВФЛА

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что рабочая группа комитета по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) передала свои полномочия новой комиссии ВФЛА.
Поздняков заявил, что рабочая группа ОКР передаст свои полномочия новой комиссии ВФЛА
  • РИА Новости

Об этом Поздняков сообщил пресс-службе ОКР.

По его словам, это произошло, так как World Athletics в качестве одного из условий восстановления ВФЛА назвала создание рабочей группы в ВФЛА.

«ОКР, предприняв и реализовав ранее исчерпывающие меры для восстановления статуса российской лёгкой атлетики, готов и далее оказывать экспертное и иное содействие коллегам из ВФЛА», — заявил Поздняков.

Ранее сообщалось, что Минспорт приветствует решение World Athletics возобновить выдачу допуска к соревнованиям для россиян.

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