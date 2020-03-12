Минспорт приветствует решение World Athletics возобновить выдачу допуска к соревнованиям для россиян

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Министерство спорта России выступило с официальным заявлением относительно решений совета Международной легкоатлетической федерации (World Athletics) о статусе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Минспорт приветствует решение World Athletics возобновить выдачу допуска к соревнованиям для россиян
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Министерству спорта стало известно о решениях, которые совет World Athletics принял в отношении ВФЛА. Отмечая строгость санкций, мы считаем, что в этой ситуации было важно сохранить статус ВФЛА как члена World Athletics, дать Федерации возможность осуществлять реформы, нацеленные на развитие лёгкой атлетики в России и восстановление полноправного членства в World Athletics. Минспорт готов оказать содействие Федерации в реализации мер, связанных с противодействием допингу, а также защитой интересов чистых спортсменов», — гласит заявление Министерства.

Также в Минспорте заявили, что приветствуют решение World Athletics возобновить выдачу допуска для отечественных легкоатлетов.

«Отдельно приветствуем решение World Athletics о возобновлении процедуры допуска российских легкоатлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе», — говорится в заявлении.

Ранее World Athletics оштрафовал ВФЛА на $10 млн.

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