Минспорт приветствует решение World Athletics возобновить выдачу допуска к соревнованиям для россиян

Министерство спорта России выступило с официальным заявлением относительно решений совета Международной легкоатлетической федерации (World Athletics) о статусе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Министерству спорта стало известно о решениях, которые совет World Athletics принял в отношении ВФЛА. Отмечая строгость санкций, мы считаем, что в этой ситуации было важно сохранить статус ВФЛА как члена World Athletics, дать Федерации возможность осуществлять реформы, нацеленные на развитие лёгкой атлетики в России и восстановление полноправного членства в World Athletics. Минспорт готов оказать содействие Федерации в реализации мер, связанных с противодействием допингу, а также защитой интересов чистых спортсменов», — гласит заявление Министерства.

Также в Минспорте заявили, что приветствуют решение World Athletics возобновить выдачу допуска для отечественных легкоатлетов.

«Отдельно приветствуем решение World Athletics о возобновлении процедуры допуска российских легкоатлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе», — говорится в заявлении.

Ранее World Athletics оштрафовал ВФЛА на $10 млн.