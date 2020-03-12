World Athletics оштрафовал ВФЛА на $10 млн

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Совет Международной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) принял решение оштрафовать на $10 млн Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), но восстановить выдачу нейтрального статуса для ограниченного количества российских спортсменов.
World Athletics оштрафовал ВФЛА на $10 млн
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт World Athletics. Решение принято в связи с нарушением ВФЛА антидопинговых правил. 

Помимо этого, совет восстановил выдачу нейтрального статуса для российских атлетов, сократив количество нейтральных спортсменов до 10 человек, которых допустят до Олимпиады в Токио и других международных соревнований.

Первая часть штрафа — $5 млн — должна быть выплачена до 1 июля, а оставшиеся $5 млн будут находиться в «подвешенном» состоянии. ВФЛА будет обязана немедленно выплатить эту сумму, если вновь нарушит антидопинговые правила.

Ранее сообщалось, что врач сборной России по футболу Безуглов занял пост вице-президента ВФЛА.

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