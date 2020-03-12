World Athletics оштрафовал ВФЛА на $10 млн
- © Сергей Мамонтов
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт World Athletics. Решение принято в связи с нарушением ВФЛА антидопинговых правил.
Помимо этого, совет восстановил выдачу нейтрального статуса для российских атлетов, сократив количество нейтральных спортсменов до 10 человек, которых допустят до Олимпиады в Токио и других международных соревнований.
Первая часть штрафа — $5 млн — должна быть выплачена до 1 июля, а оставшиеся $5 млн будут находиться в «подвешенном» состоянии. ВФЛА будет обязана немедленно выплатить эту сумму, если вновь нарушит антидопинговые правила.
Ранее сообщалось, что врач сборной России по футболу Безуглов занял пост вице-президента ВФЛА.