«Все мои действия будут направлены на созидание»: Юрченко избран новым президентом ВФЛА

Член совета директоров Объединённой авиастроительной корпорации Евгений Юрченко избран на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Его кандидатуру утвердили 53 из 63 делегатов внеочередной выборной конференции организации. Кроме того, был сформирован новый президиум ВФЛА, в состав которого вошли 11 человек. Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду, что после выборов в российской лёгкой атлетике начнётся новая эра.

Новым президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики стал член совета директоров Объединённой авиастроительной корпорации Евгений Юрченко. Такое решение было принято на внеочередной выборной конференции организации. За него проголосовали 53 делегата, против — семь, ещё трое воздержались.

Кроме того, был сформирован новый президиум ВФЛА, в состав которого вошли Эдуард Безуглов, Камран Бабаев, Станислав Бирюков, Александр Бухашеев, Вячеслав Иваненко, Валерий Мамонов, Сергей Прохоренко, Константин Синяков, Наталья Шубенкова и Алексей Плотников.

Заседание началось с утверждения отставки прежнего руководства ВФЛА, снявшего свои полномочия в начале февраля.

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«Утверждена повестка конференции. Делегаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий президента ВФЛА, членов президиума, членов контрольно-ревизионной комиссии», — сообщила пресс-служба ВФЛА.

Изначально, помимо бизнесмена, на должность главы ВФЛА претендовали президент Федерации лёгкой атлетики Москвы Олег Курбатов, спортивный менеджер Михаил Гусев и главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский. Последний снял свою кандидатуру 25 февраля. Он объяснил это тем, что ранее уже принимал участие в работе органов управления ВФЛА, в связи с чем может возникнуть конфликт интересов.

Накануне стало известно, что по неизвестной причине из предвыборной гонки выбыли ещё два кандидата. При этом Курбатов подчеркнул, что такое решение было принято без его ведома.

Таким образом, единственным претендентом остался Юрченко. В своей предвыборной программе он заявил, что намерен полностью признать и исправить ошибки прежнего руководства ВФЛА, вернуть ведомству государственную аккредитацию, а затем и членство в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Что касается более долгосрочных целей, то в его планы входит разработка стратегии по развитию российской лёгкой атлетики на ближайшие десять лет. План должен быть составлен совместно с региональными организациями и спортсменами.

«Все мои действия будут направлены на созидание», — заявил Юрченко.

В конференции приняли участие президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус и министр спорта РФ Олег Матыцин. Последний отметил значимость нынешних выборов, с которых должна начаться новая эра в отечественной лёгкой атлетике, а также выразил признательность предыдущему руководству за решение сложить свои полномочия.

«Все мы продолжаем участвовать в развитии лёгкой атлетики. От лица Министерства спорта хочу сказать спасибо за ваш труд и труд ваших коллег по её развитию, несмотря на тот кризис, в котором мы с вами живём в течение последних пяти лет», — обратился Матыцин к делегатам конференции.

Внеочередные выборы были назначены после того, как предыдущий президент Дмитрий Шляхтин, занимавший свой пост с 2016 года, был вынужден покинуть его после скандала вокруг прыгуна в высоту Данила Лысенко. Проведённое независимым дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit (AIU) совместно с РУСАДА расследование показало, что в деле спортсмена, обвинённого в пропуске допинг-тестирований, было замешано и руководство ВФЛА. Ему вменялась фальсификация документов и дача ложных показаний.

Исполняющей обязанности главы организации стала вице-президент Юлия Тарасенко. Однако новое руководство не сумело вовремя предоставить в AIU необходимые сведения по делу Лысенко, и в конце января Министерство спорта РФ было вынуждено временно лишить ВФЛА государственной аккредитации до 1 марта. Кроме того, оно рекомендовало уйти в отставку её президиуму, а также выдвинуло жёсткие критерии выбора нового президента. В частности, речь шла о том, что эту должность не должен занимать человек, каким-либо образом связанный с нарушением антидопинговых правил.

3 февраля Тарасенко подала в отставку, а её полномочия были переданы рабочей группе ОКР по восстановлению статуса ВФЛА.

Юрченко будет занимать свой пост как минимум до очередной отчётно-выборной конференции ВФЛА. Она должна пройти в течение полугода после окончания Олимпийских игр в Токио.