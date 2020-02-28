Стал известен состав нового президиума ВФЛА

Делегаты внеочередной выборной конференции Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) избрали новых членов президиума организации.

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, помимо нового главы организации Евгения Юрченко, в президиум войдут Эдуард Безуглов, Камран Бабаев, Станислав Бирюков, Александр Бухашеев, Вячеслав Иваненко, Валерий Мамонов, Сергей Прохоренко, Константин Синяков, Наталья Шубенкова и Алексей Плотников.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года, с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.

22 ноября 2019 года стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА и выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором оказалось замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

31 января Министерство спорта временно, до 1 марта, лишило ВФЛА государственной аккредитации. Вскоре ВФЛА объявила о роспуске президиума организации и передаче своих полномочий рабочей группе ОКР.

Ранее сообщалось, что Юрченко избран новым президентом ВФЛА.