Юрченко избран новым президентом ВФЛА

Делегаты внеочередной выборной конференции Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) избрали Евгения Юрченко новым главой организации.

Как сообщается в Twitter-аккаунте ВФЛА, за Юрченко проголосовали 53 человека. Семь делегатов выступили против кандидата, и три — воздержались от голосования.

Юрченко является членом совета директоров Объединённой авиастроительной корпорации.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года, с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.

22 ноября 2019 года стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА и выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором оказалось замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

31 января Министерство спорта временно, до 1 марта, лишило ВФЛА государственной аккредитации. Вскоре ВФЛА объявила о роспуске президиума организации и передаче своих полномочий рабочей группе ОКР.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что будущее российской лёгкой атлетики зависит от выборов руководства ВФЛА.