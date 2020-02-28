Матыцин: будущее российской лёгкой атлетики зависит от выборов руководства ВФЛА

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что от выборов главы и остальных членов президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) зависит будущее этого вида спорта.

«Сегодня вы должны принять решение, от которого зависит будущее российской лёгкой атлетики», — обратился Матыцин к делегатам внеочередной выборной конференции ВФЛА, которую проводит рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР).

Он отметил, что 10 марта состоится заседание совета World Athletics, на котором примут решение о членстве ВФЛА, первоочерёдной задачей нового руководства организации будет восстановление прав российских спортсменов на выступление в международных соревнованиях.

«Желаю вам принять мудрое и взвешенное решение. Надеюсь, сегодня мы начнём новую эру в российской лёгкой атлетике», — добавил Матыцин.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года, с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.

22 ноября 2019 года стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА и выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором оказалось замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

31 января Министерство спорта временно, до 1 марта, лишило ВФЛА государственной аккредитации. Вскоре ВФЛА объявила о роспуске президиума организации и передаче своих полномочий рабочей группе ОКР.

Ранее сообщалось, что Евгений Юрченко остался единственным кандидатом на пост президента ВФЛА.