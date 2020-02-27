Юрченко остался единственным кандидатом на пост президента ВФЛА

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) накануне внеочередной выборной конференции огласила список кандидатов на пост президента организации.

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, накануне запланированной на 28 февраля конференции единственным кандидатом на пост президента организации остался член совета директоров Объединённой авиастроительной корпорации Евгений Юрченко.

Изначально на должность претендовали глава Федерации лёгкой атлетики Москвы Олег Курбатов, спортивный менеджер Михаил Гусев, а также главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский.

Должность президента ВФЛА стала вакантной после ухода Дмитрия Шляхтина в отставку в связи с высказанными в его адрес обвинениями по допинговому делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Ранее Борзаковский призвал российскую лёгкую атлетику объединиться для восстановления ВФЛА.