Борзаковский призвал российскую лёгкую атлетику объединиться для восстановления ВФЛА

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский призвал российскую лёгкую атлетику к объединению для восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Мы одна большая легкоатлетическая семья. На данный момент мы находимся в наиплачевнейшем положении, и вместо того, чтобы говорить, кто хуже, а кто лучше, надо, на мой взгляд, объединиться, создать команду по работе над восстановлением. Думаю, стоит всем, кому дорога лёгкая атлетика в нашей стране, задуматься над этим», — приводит слова Борзаковского ТАСС.

Он отметил, что в сложившейся ситуации российским спортсменам приходится очень тяжело, особенно в моральном плане.

«Но сейчас так складывается ситуация, будем надеяться, что выборы президента ВФЛА пройдут нормально и новоиспечённый президент всё-таки сделает всё возможное, чтобы хотя бы дали нейтральный статус», — добавил тренер.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года, с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.

22 ноября 2019 года стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА и выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором оказалось замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

31 января Министерство спорта временно, до 1 марта, лишило ВФЛА государственной аккредитации. Вскоре ВФЛА объявила о роспуске президиума организации и передаче своих полномочий рабочей группе ОКР.

Внеочередная выборная конференция ВФЛА, на которой будет избран новый президент организации, состоится 28 февраля.

Ранее сообщалось, что Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА.