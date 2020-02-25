Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

По словам самого Борзаковского, которые передаёт ТАСС, он принял такое решение во избежание конфликта интересов, поскольку ранее уже работал в предыдущем руководстве федерации, доверие к которому было подорвано.

«Взвесив все за и против, я принял решение снять свою кандидатуру. Какой бы прочной ни была моя уверенность в том, что смогу вывести федерацию из кризиса», — добавил специалист.

Внеочередная выборная конференция ВФЛА, на которой будет избран новый президент организации, состоится 28 февраля.

Должность президента ВФЛА стала вакантной после ухода Дмитрия Шляхтина в отставку в связи с высказанными в его адрес обвинениями по допинговому делу прыгуна в высоту Даниила Лысенко.

Ранее были названы условия выдвижения кандидатов в органы управления ВФЛА.