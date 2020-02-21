Названы условия выдвижения кандидатов в органы управления ВФЛА

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Сроки подачи представлений по выдвижению кандидатов в органы управления Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) не ограничены и распространяются на период вплоть до начала внеочередной выборной конференции 28 февраля.
Названы условия выдвижения кандидатов в органы управления ВФЛА
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт организации. В ходе работы конференции будут избраны новый президент ВФЛА, члены президиума и контрольно-ревизионной комиссии. Потенциальным кандидатам при формировании своих предвыборных программ рабочей группой Олимпийского комитета России рекомендовано в обязательном порядке отражать предложения по ряду направлений. В том числе им предстоит дать оценку предыдущей работе ВФЛА в антидопинговой деятельности и рассказать о первоочередных мерах по недопущению ошибок и нарушений в будущем.

Ранее бывший член президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики Андрей Шляпников заявил о решении добровольно отказаться от участия в выборах на пост главы организации.

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