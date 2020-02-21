Названы условия выдвижения кандидатов в органы управления ВФЛА
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт организации. В ходе работы конференции будут избраны новый президент ВФЛА, члены президиума и контрольно-ревизионной комиссии. Потенциальным кандидатам при формировании своих предвыборных программ рабочей группой Олимпийского комитета России рекомендовано в обязательном порядке отражать предложения по ряду направлений. В том числе им предстоит дать оценку предыдущей работе ВФЛА в антидопинговой деятельности и рассказать о первоочередных мерах по недопущению ошибок и нарушений в будущем.
Ранее бывший член президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики Андрей Шляпников заявил о решении добровольно отказаться от участия в выборах на пост главы организации.