Шляпников заявил, что снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА

Бывший член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Шляпников заявил о решении добровольно отказаться от участия в выборах на пост главы организации.

«Я добровольно снял свою кандидатуру с выборов, чтобы не навредить федерации. Меня поддержало порядка 40 регионов, но ситуация сложная: ВФЛА могут исключить из World Athletics. Уже сейчас рабочая группа ОКР перестраховалась, чтобы среди кандидатов на должность нового президента не было людей из прошлого руководства. Боюсь, если меня выберут, то это может повредить восстановлению федерации и участию наших чистых атлетов в Олимпиаде-2020. У меня есть желание, силы, опыт. Я и сам был легкоатлетом, а в руководстве ВФЛА совершенно точно должны быть бывшие спортсмены. Очень жаль, что я снялся, однако сейчас важнее не навредить», — цитирует Шляпникова Sport24.

Ранее сообщалось, что Ласицкене не видит среди кандидатов на пост президента ВФЛА тех, кто сможет вывести российскую лёгкую атлетику из кризиса.