Ласицкене не видит среди кандидатов на пост президента ВФЛА тех, кто сможет вывести лёгкую атлетику из кризиса

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Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене высказала мнение о кандидатах на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Ласицкене не видит среди кандидатов на пост президента ВФЛА тех, кто сможет вывести лёгкую атлетику из кризиса
  • РИА Новости

«Удивляет, что за десять дней до выборов мы вообще не видим и не слышим кандидатов и их варианты выхода из сложившейся ситуации, опять получается какой-то междусобойчик с котом в мешке, как было и на выборах Шляхтина», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Она отметила, что присутствовала на прошлых выборах президента и тогда там звучало очень много высокопарных слов, а в реальности теперь лёгкая атлетика оказалась в жесточайшем кризисе.

«Пусть на меня не обижаются нынешние кандидаты, но на данный момент я не вижу, чтобы кто-то из них был способен вернуть российских легкоатлетов на международную арену, а ВФЛА — в World Athletics, поэтому я по-прежнему считаю, что рабочая группа ОКР должна доработать до постолимпийских выборов, дабы решить хотя бы первую из указанных выше задач», — добавила спортсменка.

Внеочередная выборная конференция ВФЛА, на которой будет избран новый президент организации, состоится 28 февраля.

Должность президента ВФЛА стала вакантной после ухода Дмитрия Шляхтина в отставку в связи с обвинениями в его адрес по допинговому делу прыгуна в высоту Даниила Лысенко.

Ранее сообщалось, что стал известен окончательный список кандидатов на пост президента ВФЛА.

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