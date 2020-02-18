Стал известен окончательный список кандидатов на пост президента ВФЛА

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Рабочая группа Олимпийского комитета России по вопросам лёгкой атлетики огласила список кандидатов на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Стал известен окончательный список кандидатов на пост президента ВФЛА
  • © Kirill KUDRYAVTSEV
  • AFP

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, на должность президента организации претендуют член совета директоров Объединённой авиастроительной корпорации Евгений Юрченко, глава Федерации лёгкой атлетики Москвы Олег Курбатов, спортивный менеджер Михаил Гусев и олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м и главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

Внеочередная выборная конференция ВФЛА, на которой будет избран новый президент организации, состоится 28 февраля.

Должность президента ВФЛА стала вакантной после ухода Дмитрия Шляхтина в отставку в связи с обвинениями в его адрес по допинговому делу прыгуна в высоту Даниила Лысенко.

Ранее сообщалось, что глава ОКР рассказал о жёстких критериях допуска кандидатов до выборов президента ВФЛА.

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