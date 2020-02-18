Стал известен окончательный список кандидатов на пост президента ВФЛА

Рабочая группа Олимпийского комитета России по вопросам лёгкой атлетики огласила список кандидатов на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, на должность президента организации претендуют член совета директоров Объединённой авиастроительной корпорации Евгений Юрченко, глава Федерации лёгкой атлетики Москвы Олег Курбатов, спортивный менеджер Михаил Гусев и олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м и главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

Внеочередная выборная конференция ВФЛА, на которой будет избран новый президент организации, состоится 28 февраля.

Должность президента ВФЛА стала вакантной после ухода Дмитрия Шляхтина в отставку в связи с обвинениями в его адрес по допинговому делу прыгуна в высоту Даниила Лысенко.

Ранее сообщалось, что глава ОКР рассказал о жёстких критериях допуска кандидатов до выборов президента ВФЛА.