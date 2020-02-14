Глава ОКР рассказал о жёстких критериях допуска кандидатов до выборов президента ВФЛА
- РИА Новости
«Мы выработали критерии допуска до выборов. Они достаточно жёсткие, я бы даже сказал, беспрецедентные. Но в текущей ситуации полумеры не работают и действовать не будут», — цитирует Позднякова ТАСС.
По его словам, на пост президента и членов президиума ВФЛА не смогут претендовать люди, у которых когда-либо были зафиксированы нарушения антидопинговых правил, а также те, кто подозревается или подозревался в их нарушении или каким-либо образом были уличён в нарушении чистоты спорта.
Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года, с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.
22 ноября 2019 года стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА и выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором оказалось замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.
31 января Министерство спорта временно, до 1 марта, лишило ВФЛА государственной аккредитации. Вскоре ВФЛА объявила о роспуске президиума организации и передаче своих полномочий рабочей группе ОКР.
Ранее Ласицкене не исключила, что войдёт в рабочую группу ОКР по восстановлению ВФЛА.