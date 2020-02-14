Глава ОКР рассказал о жёстких критериях допуска кандидатов до выборов президента ВФЛА

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что рабочая группа организации выработала жёсткие критерии допуска кандидатов до выборов главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Мы выработали критерии допуска до выборов. Они достаточно жёсткие, я бы даже сказал, беспрецедентные. Но в текущей ситуации полумеры не работают и действовать не будут», — цитирует Позднякова ТАСС.

По его словам, на пост президента и членов президиума ВФЛА не смогут претендовать люди, у которых когда-либо были зафиксированы нарушения антидопинговых правил, а также те, кто подозревается или подозревался в их нарушении или каким-либо образом были уличён в нарушении чистоты спорта.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года, с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.

22 ноября 2019 года стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА и выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором оказалось замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

31 января Министерство спорта временно, до 1 марта, лишило ВФЛА государственной аккредитации. Вскоре ВФЛА объявила о роспуске президиума организации и передаче своих полномочий рабочей группе ОКР.

Ранее Ласицкене не исключила, что войдёт в рабочую группу ОКР по восстановлению ВФЛА.