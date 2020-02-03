ВФЛА объявила о роспуске президиума организации

Президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) сложил с себя полномочия и передал их рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР).

Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В конце ноября 2019 года организация приняла решение до окончания разбирательств по делу легкоатлета Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. 31 января Министерство спорта временно лишило ВФЛА государственной аккредитации.

Ранее Министерство спорта пригласило представителей World Athletics войти в рабочую группу по восстановлению ВФЛА.