ВФЛА объявила о роспуске президиума организации
- АГН «Москва»
Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В конце ноября 2019 года организация приняла решение до окончания разбирательств по делу легкоатлета Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. 31 января Министерство спорта временно лишило ВФЛА государственной аккредитации.
Ранее Министерство спорта пригласило представителей World Athletics войти в рабочую группу по восстановлению ВФЛА.