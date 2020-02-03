Минспорт пригласил представителей World Athletics войти в рабочую группу по восстановлению ВФЛА

Министерство спорта России пригласило представителей Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) войти в расширенный состав рабочей группы по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующее предложение было прикреплено к официальному уведомлению о приостановке государственной аккредитации ВФЛА, направленному World Athletics.

Отмечается, что в сообщении Минспорта также говорится о дальнейших шагах, которые призваны разрешить кризис, существующий в отношениях между World Athletics и ВФЛА.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В конце ноября 2019 года организация приняла решение до окончания разбирательств по делу легкоатлета Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. 31 января Министерство спорта временно лишило ВФЛА государственной аккредитации.

Ранее в комиссии спортсменов заявили, что ВФЛА продолжает ставить свои интересы выше интересов легкоатлетов.