Минспорт пригласил представителей World Athletics войти в рабочую группу по восстановлению ВФЛА
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- AFP
Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующее предложение было прикреплено к официальному уведомлению о приостановке государственной аккредитации ВФЛА, направленному World Athletics.
Отмечается, что в сообщении Минспорта также говорится о дальнейших шагах, которые призваны разрешить кризис, существующий в отношениях между World Athletics и ВФЛА.
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В конце ноября 2019 года организация приняла решение до окончания разбирательств по делу легкоатлета Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. 31 января Министерство спорта временно лишило ВФЛА государственной аккредитации.
Ранее в комиссии спортсменов заявили, что ВФЛА продолжает ставить свои интересы выше интересов легкоатлетов.