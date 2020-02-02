В комиссии спортсменов заявили, что ВФЛА продолжает ставить свои интересы выше интересов легкоатлетов

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Комиссия спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики выступила с заявлением относительно решения Министерства спорта приостановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
В комиссии спортсменов заявили, что ВФЛА продолжает ставить свои интересы выше интересов легкоатлетов
  • РИА Новости

«Мы сожалеем, что в последние месяцы информационная закрытость и пренебрежение интересами всего легкоатлетического сообщества стали принципами деятельности ВФЛА. Игнорирование запросов спортсменов и рекомендаций Минспорта и ОКР не оставили пространства для иных действий, кроме как приостановления действия государственной аккредитации» — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице комиссии в Instagram.

В комиссии подчеркнули, что даже если руководство ВФЛА и пытается как-то исправить положение дел, доверие к нему окончательно подорвано, любые их заявления и действия вызывают лишь негативную реакцию.

«В данной ситуации комиссия не видит иного выхода, кроме досрочного ухода руководителей ВФЛА со своих постов. Мы знаем, что ВФЛА не собирается идти на уступки и продолжает ставить свои интересы выше интересов спортсменов. Комиссия надеется, что ОКР и Минспорт во избежание ухудшения сложившейся ситуации будут более решительны в данном вопросе», — говорится в заявлении.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В конце ноября 2019 года организация приняла решение до окончания разбирательств по делу легкоатлета Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. 31 января Министерство спорта временно лишило ВФЛА государственной аккредитации.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене поддержала решение Министерства спорта о приостановлении аккредитации ВФЛА.

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