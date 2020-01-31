Ласицкене поддержала решение Министерства спорта о приостановлении аккредитации ВФЛА

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Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась относительно решения Министерства спорта России приостановить аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Ласицкене поддержала решение Министерства спорта о приостановлении аккредитации ВФЛА
  • РИА Новости

«Конечно, хотелось бы увидеть эти решительные действия ещё в конце ноября. Тогда я сегодня, скорее всего, уже выступала бы на турнире в Карлсруэ. Но это ни в коем случае не упрёк новому министру спорта, который за десять дней своей работы сделал то, на что никто не решался практически пять лет. Поддерживаю данное решение и рассчитываю, что это только первый шаг на пути к выздоровлению нашей лёгкой атлетики», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В конце ноября 2019 года организация приняла решение до окончания разбирательств по делу легкоатлета Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что Министерство спорта временно лишило ВФЛА государственной аккредитации.

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