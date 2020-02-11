Ласицкене не исключила, что войдёт в рабочую группу ОКР по восстановлению ВФЛА

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не исключила своего вхождения в рабочую группу Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics.

«Что касается наших идей, то мы будем высказывать их на заседании рабочей группы. У нас есть председатель комиссии атлетов, который входит в рабочую группу. Я, может быть, к ней присоединюсь. Голос спортсменов должен быть слышен, мы должны отстоять своё право выступать на международной арене», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года, и с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.

22 ноября 2019 года стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА и выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором оказалось замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

31 января Министерство спорта временно, до 1 марта, лишило ВФЛА государственной аккредитации. Вскоре ВФЛА объявила о роспуске президиума организации и передаче своих полномочий рабочей группе ОКР.

Ранее стала известна дата заседания рабочей группы ОКР по восстановлению ВФЛА.