Стала известна дата заседания рабочей группы ОКР по восстановлению ВФЛА

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Заседание рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics запланировано на 14 февраля.
Стала известна дата заседания рабочей группы ОКР по восстановлению ВФЛА
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Об этом сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая, слова которой передаёт ТАСС.

Она также отметила, что все участники группы имеют возможность до 12 февраля направить свои предложения, которые будут включены в повестку заседания.

«РУСАДА будет что предложить членам группы», — подытожила Пахноцкая.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года, и с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.

22 ноября 2019 года стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА и выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором оказалось замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

31 января Министерство спорта временно, до 1 марта, лишило ВФЛА государственной аккредитации. Вскоре ВФЛА объявила о роспуске президиума организации и передаче своих полномочий рабочей группе ОКР.

Ранее сообщалось, что Станислав Поздняков прокомментировал лишение ВФЛА аккредитации.

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